المقاومة الإيرانية تطالب مجلس الأمن بمحاسبة النظام الإيراني عن الإبادة والاعتقال الجماعي للمتظاهرين



نيويورك 5-1-2018م (وكالات) -

قال حسين داعي الاسلام عضو في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حول مطالبات المقاومة الإيرانية عن مجلس الأمن الذي سيعقد اليوم إجتماعه الطارئ لمناقشة موضوع الانتفاضة في إيران ، بأن " المقاومة الإيرانية تطالب بالدفاع عن الحق الشرعي والطبيعي للشعب الإيراني لإسقاط نظام الإرهاب الحاكم بإسم الدين في إيران والحصول على الحرية التي إنتفضوا من أجلها ويدين بقوة نظام الملالي ويحاسبه بسبب قتل المتظاهرين العزل والاعتقالات الجماعية.

وأضاف"داعي الإسلام"، أن هذه الأعمال تمثل مؤشرا واضحا على ارتكاب جريمة ضد الإنسانية وتقع مواجهتها على عاتق مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن عدد القتلى خلال الاسبوع الماضي ، لتقارير موثوقة من المقاومة الإيرانية، فقد استشهد ما لا يقل عن 50 متظاهرا على أيدي عناصر قوات الحرس بإطلاق النار مباشرة عليهم منذ بداية الانتفاضة ،كما تم اعتقال أكثر من 3000 شخص، ومن بين الشهداء هناك أطفال ومراهقين تبلغ أعمارهم 12 أو 13عاما.

