المغرب يبحث عن مكاسب انضمامه للمجموعة الاقتصادية «سيدياو»



الرباط 6 - 1 - 2018 ( الأناضول ) سيكون المغرب أمام فرصة لتوسيع اقتصاده بالانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا «سيدياو» العام الجاري.

والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، واحدة من الأسواق الرئيسة في القارة التي تضم أكثر من 320 مليون نسمة.

وكانت قمة قادة دول «سيدياو» أعلنت في 4 يونيو/ حزيران الماضي في مونروفيا (عاصمة ليبيريا) موافقتها المبدئية على طلب المغرب للانضمام للتكتل، لكنها قررت في 16 ديسمبر/ كانون أول الفائت، تأجيل البت في الانضمام النهائي خلال 2018.

والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، التي تأسست في 25 مايو/ أيار 1975، هي منظمة اقتصادية دولية تهتم بتطوير الاقتصاد في منطقة الغرب الافريقي ويقع مقرها في العاصمة النيجيرية «أبوجا».

وتضم المجموعة في عضويتها 15 من دول غرب افريقيا، وهي: بنين، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، ساحل العاج، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، ليبيريا، مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، توغو.

ويصل الناتج الداخلي الخام لبلدان المجموعة الاقتصادية مجتمعا، حوالي 730 مليار دولار أمريكي، وتمتد مساحة دول المجموعة على نحو 5.1 مليون كلم مربع، حسب تقرير للبنك الدولي.

وتشير الإحصاءات الرسمية، إلى ارتفاع حجم المبادلات التجارية للمغرب مع الدول الافريقية، بنسبة 11 في المئة خلال الفترة 2005-2015. كذلك، تضاعف حجم المبادلات التجارية بين المغرب والدول الافريقية ما بين 2002 و2014 خمس مرات.

وقال الخبير الاقتصادي في البنك الافريقي للتنمية المهدي الخوالي إن المغرب سيربح بانضمامه للمجموعة الاقتصادية الناتج الداخلي من الخام الإضافي الذي يصل إلى حوالي 110 مليارات دولار.

وأضاف: بعد الانضمام سيصبح المغرب ثاني أكبر قوة اقتصادية في المجموعة، التي سترتقي إلى المركز الـ 16 دوليا، بينما تعتبر حاليا القوة الاقتصادية العشرون على الصعيد العالمي.

واعتبر الخبير في الشؤون الافريقية، أن «انضمام المغرب يشكل عاملا تنافسيا وقاطرة للنمو بالنسبة لاقتصاديات الدول الأعضاء في المجموعة».

ولا تتوفر إحصائيات رسمية حديثة حول حجم المبادلات التجارية للمغرب مع افريقيا، إلا أن معطيات 2016 تشير إلى أن الصادرات المغربية نحو غرب افريقيا، بلغت 1.18 مليار دولار في 2016. وكشفت إحصائية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، نشرت الشهر الماضي، أن المبادلات التجارية بين المغرب وافريقيا تصل نسبتها 10 في المئة من مجموع صادرات المغرب نحو دول العالم.

وبلغت قيمة واردات المغرب 396.9 مليار درهم (42.48 مليار دولار) خلال الأشهر الـ11 من 2017، بزيادة قدرها 6.9 في المئة على أساس سنوي.