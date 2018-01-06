مدير ضرائب شمال كردفان: وضع تدابير محكمة للحد من التهرب الضريبي فى تجارة المحاصيل الزراعية

الابيض 6-1-2018م(سونا)-أكد الاستاذ يحي مهدي بابكر المدير العام للضرائب بشمال كردفان أن إدارته وضعت عددا من التدابير المشددة والمحكمة للحد من التهرب الضريبي في نشاط تجارة المحاصيل الزراعية بكافة الأسواق بالولاية.

وقال مدير الضرائب بشمال كردفان (لسونا ) إن هناك عددا من التجار يتهربون من دفع الضريبة وتم وضع اجراءات لتحقيق العدالة الضريبية بالأسواق وتوسعة المظلة الضريبية وزيادة الإيرادات وأبان أن الفترة المقبلة تشهد مراجعة شاملة للملفات الضريبية لتجار المحاصيل بكافة مدن الولاية لافتا الانتباه الى تحديد مساهمة تجارة المحاصيل في الإيرادات الضريبية مبينا أن المساهمة ضعيفة وعزا ذلك الي ان هنالك نسبة تهريب عالية في تجارة المحاصيل وأبان أن الولاية تعد ثاني ولاية بعد القضارف في تجارة المحاصيل.

