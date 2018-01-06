أكاديمى متخصص فى علم البيئة يوصي بتأسيس مركز للمعلومات البيئية بالتنسيق مع جامعتي الجزيرة والخرطوم

مدني في 6-1-2018م (سونا) - أوصت محاضرة نقص المعلومات عن البيئة والتنوع البيولوجى فى السودان الآثار والتوقعات ، بضرورة إنشاء بنك معلومات البيئة، ودعم مبادرة الجمعية السودانية لحماية البيئة بتأسيس مركز المعلومات البيئية بالتنسيق مع جامعتي الجزيرة والخرطوم إضافة إلى رفع الوعى بأهمية الدراسات البيئية طويلة المدى عن طريق إقامة عدد من السمنارات في الجامعات الأخرى ذات الصلة.

وأمنت المحاضرة التي قدمها دكتور أحمد صديق الأستاذ المساعد والمتخصص في علم البيئة وحفظ التنوع البيولوجي بجامعة الخرطوم كلية الغابات، والباحث المشارك بجامعة هارفارد التي نظمها قسم علوم البيئة والموارد الطبيعية التابع لكلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة الجزيرة بالمدينة الجامعية النشيشيبة ،أمنت على ضروره إدماج برامج التدريب ورفع القدرات للباحثين والطلاب فى هذا المشروع، وتكوين لجنة قومية تهتم بالتخطيط والتطوير وتنفيذ الدراسات البيئية طويلة المدى في السودان تضم ممثلي الكليات ذات الصلة في مختلف الجامعات.

وتطرق فى المحاضرة الى المهددات البيئية والبشرية المحيطة بالموارد الطبيعية والتنوع الإحيائي، مستصحباً مشكلات نقص المعلومات من حيث الأسباب والآثار والحلول العلمية، مشيراً إلى ضرورة إنشاء موقع لدراسات بيئية طويلة المدى لتجويد المخزون المعرفي موضحاً أنه يهدف إلى خلق نظام مرتب لجمع المعلومات البيئية والزراعية مما يساعد على ربط المعلومات البيئية المحلية بالمعلومات الشبيهة بالدول الأخرى خاصة إفريقيا.

وقال إن هذه الخطوة تعزز من فرص تدريب الطلاب وتنمية القدرات فى مجال الرصد والمراقبه البيئية، وعزا نقص المعلومات البيئية إلى غياب الفكرة الخاصة بجمع المعلومات وعدم تكامل الأدوار والتنسيق مع الجهات ذات الصلة ونقص التمويل اللازم وانعدام البنيات التحتية والمعدات البحثية.

