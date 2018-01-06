معتمد محليه شيكان بشمال كردفان يخاطب احتفالات حي الصالحين بالأبيض بمناسبة الاستقلال

الأبيض 6 -1 -2018 (سونا ) - خاطب الاستاذ الشريف الفاضل محمد آدم معتمد محلية شيكان بولاية شمال كردفان الاحتفال الذى نطمته رابطة شياب حي الصالحين بمدنية الأبيض بذكرى الاستقلال محييا مجاهدات الرعيل الأول من صناع الاستقلال .

وأكد الشريف أن الولاية خطت خطوات واسعة فى التنمية والاعمار ضمن مشروعات نفير نهضة الولاية مشيرا الى اهتمام محلية شكيان بشريحة الشباب بكافة مناطق المحلية. وكشف المعتمد عن الخطة الأمنية التى وضعتها المحلية فى كل اداريات المحلية لتعزيز الأمن فى المجتمع داعيا الاهتمام بالبيئة والمساهمة فى نطافة مدنية الابيض .

وتم فى الاحتفال تقديم العديد من الفقرات الابداعية كما تم تكريم عدد من المؤسسات والشخصيات.