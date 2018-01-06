رئيس إتحاد المخابز بالجزيرة يؤكد توفر الخبز بجميع مخابز الولاية



مدني 6-12-201م(سونا) - كشف الاستاذ مدثر عبد الرحيم عبد الكريم رئيس إتحاد المخابز بولاية الجزيرة عن تكوين غرفة طوارئ تضم إتحاد المخابز وجهاز الأمن والمخابرات الوطني لمتابعة إنسياب سلعة الخبز في كل مخابز الولاية وفقاً للسعر الجديد للخبز ووزنه البالغ 80 جرام.

وقطع رئيس إتحاد المخابز بولاية الجزيرة في تصريح (لسونا) إلتزام الإتحاد بتشغيل كل المخابز بطاقتها القصوى لمنع الازدحام وكشف عن توزيع 5250 جوال دقيق حصه إضافية لمخابز مدينة ودمني تم توفيرها بواسطة الإتحاد منها 3 آلاف جوال من شركة الحمامة و1200 جوال من شركة ويتا و 1050 جوال من شركة سين .

وكشف عن الترتيبات الجارية لعقد إجتماع مشترك بين وزارة الماليه وإتحاد المخابز وجهاز الامن والمخابرات الوطني لتحديد الأوزان النهائية للخبز بالولاية وأكد توفر الخبز بجميع مخابز الولايه .

وفي جولة ميدانية /لسونا / لعدد من الأحياء بمدني تأكد توفر الخبز في كل المخابز بالأحياء والأسواق.

ومن جهه أخري كشفت الاستاذة هدى عباس مدير إدارة التجارة بولاية الجزيرة عن توفير 15 الف جوال دقيق خبر زنة 50 كيلو منها 12 ألف جوال من شركة سيقا و3 آلاف من شركة الحمامه في طريقها للولاية وصلت منها 3 آلاف جوال لمخازن الولاية موضحة أن الإستهلاك اليومي للولاية من دقيق الخبز يبلغ 12 ألف جوال،وقطعت بانتظام انسياب الدقيق من الشركات يوميا ً.