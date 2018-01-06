نائب رئيس الجمهورية يترأس الإجتماع المشترك للجنة القومية لجمع السلاح ولجنة جمع السلاح بالجزيرة

مدني في 6-1-2018م (سونا) - اطلع الاستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح لدى ترؤسه بقصر الضيافة بمدني صباح اليوم الاجتماع المشترك الذي ضم أعضاء اللجنه العليا لجمع السلاح القومية وأعضاء لجنه جمع السلاح بولاية الجزيرة بمشاركة الدكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة وأعضاء حكومة الولاية اطلع على سير العمل في مرحلة الجمع الطوعي للسلاح . وأعلن الاستاذ تاي الله احمد فضل الله المعتمد برئاسة الولاية رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح بالولاية في تصريح (لسونا) أن الإجتماع وقف على سير عمليات جمع السلاح بولاية الجزيرة وكشف أن نائب رئيس الجمهورىة رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح وجه بدفع عمل اللجنة في جمع السلاح ومحاربة جرائم التهريب والاتجار بالبشر والاتجار بالسلاح وتهريب السلاح والعربات غير المقننة بجانب جملة من التوجيهات خاصة في مرحلة الجمع القسري للسلاح وقطع أن المرحلة المقبلة ستشهد عمليات تطهير واسعة وحملات مكثفه لمكافحة الجرائم خاصة في منطقة سهل البطانة وأماكن ومظان وجود السلاح غير المرخص ولفت لضرورة إحكام التنسيق بين كافة الاجهزة والجهات ذات الصلة للبدء في مرحلة الجمع القسري للسلاح بعد يوم 15 يناير الجاري .

وأشار الي الجهود التي بذلتها لجنة جمع السلاح بالولاية بعقد لقاءات تنويرية بالمحليات للتبصير بمخاطر وجود السلاح غير المرخص والعربات غير المقننة .

وقال إن عمل اللجنة وجد الاستجاية من المواطنين بالمحليات مناشدا أحاب العربات غير المقننة والمواتر بالاسراع بتوفيق اوضاعها خلال فترة الجمع الطوعي .



ولفت الفريق أول ركن احمد عبد الله النو مقرر اللجنة العليا لجمع السلاح ومنسق اللجان والخطط العسكرية في تصريحات صحفية الى أن الحملة القومية لجمع السلاح وتقنين العريات بدأت بولايات دارفور الخمسة ثم ولايات كردفان الثلاثة

واكد أن الحملة تستهدف جمع السلاح غير المرخص والعربات غير المقننة ومحاربة الجرائم العابرة للحدود وجرائم السالف والنهب المسلح والاتجار بالبشر .

وأكد النو أن ولاية الجزيرة ولاية آمنة ومستقرة وأعلن عن انطلاق مرحلة الجمع الطوعي للسلاح خلال الأيام المقبلة بولاية القضارف والولايات الشمالية فيما أكد اللواء شرطة دكتور علي الطيب مدير شرطة ولاية الجزيرة مقرر لجنة جمع السلاح بالولاية عزم الدولة على المضي في عمليات جمع السلاح . وأضاف أن مرحلة الجمع القسري للسلاح ستبدأ بتفويض من النائب العام وكشف عن تسليم عدد من المواطنين لاسلحة شخصة خلال طواف اللجنة على محليات الولاية منوها الى أن عمليات التسليم تتم يكل اقسام الشرطة والوحدات العسكرية الموجودة بالولاية .