مدير الإدارة العامة للدفاع المدنى يؤكد أهمية خفض الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن الكوارث

الخرطوم 6-1-2018 ( سونا ) -أكد الفريق شرطة حقوقى هاشم حسين عبد المجيد مدير الادارة العامة للدفاع المدنى أهمية خفض الخسائر الاقتصادية المباشرة الناجمة عن الكوارث التى تؤثر على قطاعات واسعة فى المجتمع والانشطة الاقتصادية والتنموية .

وأشار فى تصريحات صحفية الي أهمية جهاز الانذار المبكر متعدد المخاطر بالسودان خاصة بما له من موارد زراعية وثروة حيوانية ومعادن داعيا الى ضرورة نشر مفاهيم الانذار المبكر الذى يعد احد سياسة الدولة فى توصيات الحوار الوطنى مؤكدا على اهمية وجود جهاز قومى للحد من الكوارث .

وقال إن الاعلام والصحافة شريك فاعل لتطوير الحماية والحد من مخاطر الكوارث خاصة في المجتمعات المحلية فضلا عن دورهما الكامل فى التوعية بضرورة مشاركة الجهد الرسمى والشعبى .

واضاف ان الحد من مخاطر الكوارث مرتبط بالتنمية المستدامة .

وكشف مدير الادارة العامة للدفاع المدنى خطة عمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لتحديد الخرط المكانية ونوعية المخاطر .

وأبان أن المجلس القومى للدفاع المدنى برئاسة وزير الداخلية يضع الخطط والبرامج للحد من الكوارث حيث يضم فى عضويته 18 وزارة اتحادية و18 ولاية وخمسة جهات تنفيذية .

