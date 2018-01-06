وجدى ميرغنى :رؤية القطاع الخاص للارتقاء بالصادرات تستهدف زراعة مليون و500 ألف فدان بالقطن

الخرطوم 6-1-2018 ( سونا ) - أكد الاستاذ وجدى ميرغنى محجوب رئيس غرفة الصادر باتحاد الغرف التجارية أن رؤية القطاع الخاص للارتقاء بالصادرات تستهدف زراعة مليون و500 ألف فدان بمحصول القطن بنهاية الخطة التى حدد لها (2018-2020) .

وقال فى تصريح /لسونا/ إن التوسع الافقى يتم عن طريق زيادة المساحات المزروعة بالقطاعين المروى والمطرى كما ان التوسع فى المروى يتم عن طريق التعاقدات الزراعية والمطرى عن طريق الاستثمار المباشر .

وأضاف أن الخطة استهدفت انشاء مصانع للغزل بطاقة 50 الف طن للسنة الاولى لعام 2018 موزعة على خمسة مناطق للانتاج وتزيد لتصل الى 150 الف طن بنهائة الخطة 2020 .

وحول رؤية الغرفة لزيادة انتاج محصول القمح أبان أن الخطة تستهدف زراعة 500 ألف فدان بمحصول القمح بتخصيص اراض فى المشاريع القائمة واستصلاح استثمارات اراضى جديدة فى عدة ولايات

وقال إن الولايات المقترحة لزراعة القمح هي الشمالية ونهر النيل ولاية الخرطوم بغرب امدرمان وشمال كردفان مشيرا الى حجم الاستهلاك الكلى للبلاد والبالغة 2,2 مليون طن منها1,920 طن يوفر عن طريق الاستيراد من الخارج وحوالى 280 الف طن انتاج محلى مبينا ان جملة المساحات المزروعة حاليا 311 الف فدان .

