معتمد محلية سرف عمره : المحلية استطاعت ان تجمع أكثر من ثلاثة آلاف قطعة سلاح

الخرطوم في 6-1-2018م(سونا) -أكد الاستاذ عبد الله حمدان بلال معتمد محلية سرف عمره بولاية شمال دارفور استقرار الاوضاع الامنية بفضل عمليات جمع السلاح مشيرا الي ان السلاح في أيدي المواطنين يمثل مهددا أمنيا كبيرا .

و قال عبدالله في تصريح /لسونا /إن محلية سرف عمره استطاعت ان تجمع أكثر من ثلاثة آلاف قطعة سلاح فاقت العدد المستهدف من السلاح مشيرا الي أن هناك تفاعلا كبيرا من المواطنين في عملية جمع السلاح.

و وأضاف أن هناك تنافسا بين الادارات الاهلية في المحلية في جمع السلاح مؤكدا باختفاء ظاهرة المواتر والمتفلتين و تم حسم تجارة المخدرات و الخمور المستوردة و كل الظواهر السالبة بالمحلية مبينا بان المرأة لعبت دورا مهما في تحريك المجتمع و حثهم في أهمية مسألة جمع السلاح .

و أضاف عبدالله أن محلية سرف عمره تتميز بموقعها الاستراتيجي و هي تقع في الشريط الحدودي مع دولة ليبيا و تشاد تنشط فيها حركة التجارة مؤكدا بانه تم تأمين الحدود و تمت السيطرة علي حركة البضائع كما أن المواطنين يمارسون حياتهم بشكل طبيعي .

و عبر معتمد سرف عمره عن شكره و تقديره لقيادة قوات الدعم السريع خاصة قائدها الفريق محمد حمدان دقلو بتوجيهاته المستمرة لقواته بضرورة حسم المتفلتين في سرف عمره ووحداتها الادارية .

