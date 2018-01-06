نائب رئيس الجمهورية يختتم زيارته للجزيرة بتفقد ودعم جمعية ود بلال التكافلية وتفقد محالج أرض المحنه



مدني 6-1-2018م(سونا) - إختتم الاستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهوريه زيارته لولاية الجزيرة والتي إمتدت لثلاثة أيام بتفقد جمعية ودبلال التكافليه بمحلية الحصاحيصا حيث دعا الي ضرورة التوسع في مثل هذه المشاريع التكافلية لدعم الإقتصاد المحلي والوطني وإخراج الفقراء من دائرة الفقر من خلال الدعم المباشر لهم .



وأعلن دعمه للجمعية بمائة بقرة حلوب و5 ألف عجل تسمين بغرض الصادر.

من جانبه عبر الدكتور عبد الرحيم البلال رئيس الجمعية في تصريح (لسونا)عن إرتياحهم لزيارة نائب رئيس الجمهورية للمشروع وقال إن المشروع يهدف الي دعم الفقراء ومواطني المنطقة عبر تصدير العجول بعد تسمينها . وأعلن عن جملة من الخطط والتدابير التي وضعتها الجمعية للتوسع في مشاريعهم عبر توفير الآليات والألبان ومشتقاتها مشيدا بالاهتمام الكبير الذي تجده الجمعية من الولاية والمحلية والمركز مما كان له الاثر الواضح في نجاح مشروعاتها التكافليه .

هذا وكان الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية والوفد المرافق قد وقف صباح اليوم على سير عمليات حليج الأقطان بمحالج أرض المحنة بمارنجان وإستمع الي تنوير مفصل عن الاداء قدمه الاستاذ كمال محمود النقر المدير العام للمحلج مبيناً أن المحلج يعمل بطاقة إنتاجية كبيرة تصل إلى حلج 540 - 600 قنطار في اليوم .

وأعلن عن إكتمال حلج 50% من المتفق عليها والتي تقدر بحوالي 350 الف قنطار قابله للزيادة واشار النقر الى إنتاج 109 آلاف جوال بذرة من القطن الشعرة حتى الأن .

وقطع بأن المحلج يشكل دورة قتصادية متكاملة حققت الأستقرار النفسي والأقتصادي للعمال بالمحلج والبالغ عددهم 700 عامل حيث يتم العمل بنظام الإنتاج التصاعدي مما شجع العماله على زيادة الأنتاج .

من جانبه أبان المهندس بدر الدين جمعه المدير التنفيذي للمحلج أن هذا الموسم تميز بالبداية المبكرة بصيانة وتأهيل الماكينات وإستلام وارد الأقطان منذ مطلع أكتوبر إضافة للكميات الكبيرة من الأقطان الواردة وجودتها لافتاً الى أستقبال أقطان من ولايات الجوار متوقعاً الفراغ من الحليج في وقت مناسب قبل موسم الخريف .