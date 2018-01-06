حسبو :منظومة العمل بشركة زونق تين للصناعات العالمية تعزز زراعة القطن بمشروع الجزيرة



مدني 6-1-2018م(سونا)- أكد الأستاذ حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية أن منظومة العمل بشركة زونق تين للصناعات العالمية تعزز زراعة القطن بمشروع الجزيرة مرحباً بالإستثمارات الصينة بولاية الجزيرة .

وقطع خلال تفقده اليوم محالج زونق تين الصينية لحلج وغزل الأقطان بمنطقة مارنجان الصناعية (8 كيلو جنوب مدني) ضمن زيارته لولاية الجزيرة بتشجيع الحكومة للإستثمارات الوطنية والاجنبية لزيادة الإنتاج والإنتاجية ودعم الإقتصاد الوطني .

من جانبه أعلن المهندس حامد محمد خضر الفحام المدير السوداني للمحلج في تصريح /لسونا/ أن الطاقة الإنتاجية للمحلج تبلغ 2 الف قنطار (285) طن قطن في 20 ساعة وكشف أن خطتهم للعام 2018م تستهدف زيادة الطاقة الحليجية بإفتتاح المرحلة الثانية للمحلج في مارس المقبل بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 الف طن لتصبح الطاقة الإنتاجية الكلية للمحلج 4 الف طن أي ما يعادل 570 طنا يوميا . وأضاف أن جملة العمالة المحلية بالمحلج تبلغ 2 ألف عامل منهم 150 عمالة مستدامة و 1850 عمالة موسمية وأن كمية الاقطان الواردة حتي الآن تبلغ 185 ألف قنطار ما يعادل 200 ألف جوال ولفت الفحام الي ان ماتم تصديره حتي الآن يسع 1500 حاوية ما يزيد عن 27 الف طن وزاد أن القطن المتوقع حلجه خلال الموسم الحالي يبلغ 450 الف طن وتوقع انتهاء الموسم منتصف مارس المقبل .

وأبان أن المحلج الصيني يعد إضافة حقيقية لاقتصاد الولاية وذلك من خلال تحريك مصانع الزيوت بالولاية بتوفير البذره وتشجيع زراعة القطن بالمشروع حاضنة التدريب لطلاب الجامعات . وقال الفحام إن الشركة قامت بتمويل 12 ألف فدان قطن بالولاية وأشار الي الترتيبات الجارية لإقامة محلجين في محلية جنوب الجزيرة ومحلية المناقل ومصنع للغزل والنسيج بطاقة تبلغ 300 طن شهرياً .