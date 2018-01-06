رئيس الجمهورية يكرم السيدة ستنا بابكر بدري في إطار برنامج تواصل لتكريم المبدعين

الخرطوم 6-1-2018 (سونا ) - يكرم السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مساء غد الأحد السيدة الفضلي ستنا بابكر بدري في إطار برنامج تواصل لتكريم المبدعين الذي يتواصل للسنة السابعة علي التوالي .

ويجيء تكريم المربية ورائدة العمل النسائي ' الفنانة التشكيلية السيدة الفضلي ستنا بابكر بدري لاسهاماتها الكبيرة ومبادراتها القيمة في شتى ضروب الإبداع الإنساني.

ويرافق السيد رئيس الجمهورية في تكريمه للسيدة الفضلى ستنا بابكر بدري بمنزلها بام درمان كل من الدكتور فضل عبدالله فضل وزير رئاسة الجمهورية والبروفيسور سمية ابوكشوة وزيرة التعليم العالي والفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين والي ولاية الخرطوم والاستاذ حاتم حسن بخيت وزير الدولة برئاسة الجمهورية مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية والفريق اول شرطة هاشم الحسين مدير عام الشرطة والاستاذة مريم جسور رئيس اتحاد عام المرأة السودانية.

والسيدة ستنا من مواليد مدينة رفاعة عام 1929 وهي كريمة الشيخ بابكر بدري رائد تعليم البنات ووالدتها الحاجة نفيسة ابراهيم مدني. وهي أرملة المهندس محمد عبدالكريم بدري وأم لأربعة: دكتورة أمنة (أستاذ مشارك بجامعة الأحفاد للبنات)، دكتور بابكر (طبيب ويعمل في الولايات المتحدة الأمريكي)، مهندس عبدالكريم (مهندس زراعي في شركة ديزل بالخرطوم) و بروفسيور نفيسة (أستاذ بجامعة الأحفاد للبنات) ولها أربع عشرة حفيدا و حفيدة.

وحصلت السيدة ستنا علي دبلوم فنون كلية الفنون الجميلة بالخرطوم كما تلقت دراسة في الفن التشكيلى بالولايات المتحدة الأمريكية . وعملت معلمة لغة أنجليزية ثم معلمة فنون في مدرسة أمدرمان الثانوية وبعدها كمحاضر بجامعة الأحفاد للبنات في مادة الفنون و طباعة المنسوجات.

أقامت العديد من المعارض منها أربعة معارض فنية فى كالفورنيا- الولايات المتحدة (1957) ومعرضين فى ولاية اريزونا- الولايات المتحدة (1966).

وأمتدت معارضها للمملكة المتحدة حيث أقامت معرضا فى لندن في 1982 عن المرأة السودانية ، وأقامت معارض فى مانشستر واحدها في جامعة مانشستر عام 2001 كما لديها لوحات فنية بمتحف الجامعة . وكذلك معرضا فى القاهرة في 1985 بالتعاون مع جمعية هدى شعراوي.

وفي السودان أقامت ثلاثة معارض فى فندق هيلتون، الخرطوم (1985، 1986 و 2004 ) و معرض خيري لجمعية الأطفال مرضى الفشل الكلوي . وكذلك معرضا فى جامعة الأحفاد للبنات في عام 2012 للأحتفاء بسبع عقود من عملها الفني.

وتعمل الآن لإنشاء متحف للمرأة السودانية (أزيائها وممتلكاتها) على نفقتها الخاصة.

وفي مجال الإعلام تعتبر من المعدات و المقدمات الأوائل لبرنامج حياتي بالتلفزيون السوداني ، وتناولت سيرتها العديد من الصحف والمجلات داخل السودان وخارجه واستضافتها العديد من القنوات التلفزيونية المحلية والأجنبية .

وهي حائزة على الميدالية الذهبية فى الفن التشكيلى من حكومة السودان فى مهرجان الاداب والفنون. وتتمتع بعضوية إتحاد الفنانيين التشكيليين و العديد من الجمعيات التطوعية .

ويرافق الرئيس البشير عدد من رؤساء تحرير الصحف اليومية ، اضافة الي طاقم التغطية الصحفية.

