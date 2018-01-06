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أخبار محلية - سياسية

امريكا وبريطانيا ترحبان بقرار السودان بتمديد وقف إطلاق النار

التاريخ : 06-01-2018 - 02:16:00 مساءً
الخرطوم في 6-1-2018م (سونا)-
رحبت سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم بالقرار الإيجابي الأخير الذي اتخذه السودان بتمديد وقف اطلاق النار فى مناطق العمليات .

وقالت السفارة في تغريدة عبر تويتر (ستكون الخطوات من هذا القبيل من جانب الحكومة والمجموعات المسلحة ضرورية للتحرك صوب سلام تفاوضي.)

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كما أعلن المبعوث البريطاني للسودان ولجنوب السودان السفير كريس كروت عن ترحيبهم بتمديد وقف اطلاق النارمن جانب حكومة السودان ودعا الي إستخدام هذا الوقت لتحقيق تقدم حقيقي في إيجاد حل طويل الأجل في مناطق النزاع في السودان.
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