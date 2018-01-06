الادارة العامة للايرادات بالنيل الأبيض تقيم غدا الورشة التدريبية الأولى للمتحصلين





كوستي 6-1-2018م(سونا)- يخاطب المهندس عبد القادر الخير وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض يوم غد الأحد الجلسة الافتتاحية للورشة التدريبية الأولى للمتحصلين بالولاية .

وأوضح الاستاذ ابوعبيده عمر عجبين مدير الإدارة العامة للايرادات بالولاية في تصريح لـ ( سونا) أن الورشه تستمر لمدة يومين وتستهدف 50 متحصلا ، وان الدورة تأتي في اطار إصلاح الخدمة المدنية وانفاذا لتوصيات ملتقى الايرادات الثانى بتدريب وتأهيل العاملين .

وقال عجبين إن الورشه ستتناول عددا من الأوراق فى مجال التشريعات والقوانين والأوامر المحلية والتحصيل الالكترونى وإعداد التقارير الخاصه بالتحصيل .

وأكد أن الورشه تمثل دفعه قوية لانفاذ موازنة الولاية للعام 2018 والتى تحمل عددا من البشريات لمواطنى الولاية والوصول للربط المقرر من الايرادات الذاتية بالولاية .