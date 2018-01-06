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أخبار محلية - اقتصادية

الادارة العامة للايرادات بالنيل الأبيض تقيم غدا الورشة التدريبية الأولى للمتحصلين

التاريخ : 06-01-2018 - 02:38:00 مساءً


كوستي 6-1-2018م(سونا)- يخاطب المهندس عبد القادر الخير وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض يوم غد الأحد الجلسة الافتتاحية للورشة التدريبية الأولى للمتحصلين بالولاية .
وأوضح الاستاذ ابوعبيده عمر عجبين مدير الإدارة العامة للايرادات بالولاية في تصريح لـ ( سونا) أن الورشه تستمر لمدة يومين وتستهدف 50 متحصلا ، وان الدورة تأتي في اطار إصلاح الخدمة المدنية وانفاذا لتوصيات ملتقى الايرادات الثانى بتدريب وتأهيل العاملين .
وقال عجبين إن الورشه ستتناول عددا من الأوراق فى مجال التشريعات والقوانين والأوامر المحلية والتحصيل الالكترونى وإعداد التقارير الخاصه بالتحصيل .
وأكد أن الورشه تمثل دفعه قوية لانفاذ موازنة الولاية للعام 2018 والتى تحمل عددا من البشريات لمواطنى الولاية والوصول للربط المقرر من الايرادات الذاتية بالولاية .
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