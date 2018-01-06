نائب رئيس المؤتمر الوطني بجنوب كردفان:قرار وقف اطلاق النار في مناطق العمليات إشارة خضراء في طريق السلام

الخرطوم في 6-1-2018م(سونا)-أكد الاستاذ الهادي اندو نائب رئيس المرتمر الوطني بولاية جنوب كردفان عضو وفد التفاوض حول المنطقتين أن قرار رئيس الجمهورية حول وقف اطلاق النار في مناطق العمليات لثلاثة اشهر اخري يعد اشارة خضراء في طريق السلام الذي ارتبط به أهل جنوب كردفان و أهل السودان بصفة عامه .

و قال اندو في تصريح /لسونا /إن ولاية جنوب كردفان تعيش اجواء سلام حقيقي و ذلك من خلال جموع المواطنين الذين بدأت تتوافد من مناطق الحركة الشعبية الي مدن الولاية المختلفة مشيرا الي الا جدوى للحرب للطرفين (الحكومة و قطاع الشمال).

وقال إن ما شهدتها احتفالية مئوية الملك رحال مؤخرا بمدينة كادقلي و مشاركة ابناء الحركة الشعبية فيها خير دليل علي أن السلام الاجتماعي قد تحققت بالولاية مؤكدا بان هناك حراكا داخليا حول السلام لم تشهدها الولاية منذ اندلاع الحرب الاخيرة فضلا عن نداءات السلام الذي ظلت الحكومة تطلقه .

و قال اندو إن حكومة ولاية جنوب كردفان تبذل جهودا مقدرا حول عمليات السلام و تنامي القناعة باهمية السلام و نشر ثقافته مبينا بان كل هذه البشريات تمثل دليلا قاطعا بان الجولة المقبلة للمفاوضات حول المنطقتين ستكون حاسمة و الامل معقود عليها ان تفضي الي وقف دائم بوقف اطلاق النار و تسوية الصراع المسلح في جنوب كردفان و النيل الازرق و أكد استعداد الحكومة لجولة المفاوضات المقبلة لانها تمثل خطوة لتلبية طموحات اهل المنطقتين (جنوب كردفان و النيل الازرق ) مؤكدا اكتمال الترتيبات لادارة و انجاح المفاوضات المقبلة .

