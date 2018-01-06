لجنة المناشط السياسية التابعة للجنة العليا لاحتفالات البلاد تنظم ندوة حول الاستقلال ومآلات مخرجات الحوار الوطني

الخرطوم في 6-1-2018م( سونا)-



تنظم لجنة المناشط السياسية التابعة للجنة العليا لاحتفالات البلاد بذكرى الاستقلال ندوة الاستقلال الكبري بعنوان (الاستقلال ومآلات مخرجات الحوار الوطني) وذلك صباح يوم غد الأحد الساعه الحادية عشرة بمركز الشهيد الزبير للمؤتمرات.

وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفرعية للمناشط السياسية السيد أحمد سعد عمر أن الهدف الرئيسي لقيام الندوة هو الوقوف علي الإرث التاريخي الذي تركه صناع الاستقلال والذي أسهم في صياغة تاريخه الفكري والسياسي والأدبي موضحا أن الندوة ستناقش مخرجات الحوار الوطني والإجماع الذي توصل له المشاركون في المؤتمر

.وأضاف أن الندوة سيتحدث فيها عدد من النخب السياسية بالبلاد وذلك من خلال نقاش مستفيض حول الحراك الذي أحدثه الحوار الوطني وجدد السيد الوزير التزام الدوله بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بما يحقق السلام والاستقرار والنماء والتطور.