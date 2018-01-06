معهد العلوم القضائية والقانونية يعقد اجتماعه الثاني برئاسة رئيس القضاء

الخرطوم 6/1/2018م (سونا) انعقد اليوم الاجتماع الثاني لمعهد العلوم القضائية والقانونية برئاسة مولانا البروفيسور- حيدر أحمد دفع الله - رئيس القضاء رئيس المجلس بحضور مولانا د. سوسن سعيد شندي عميد المعهد وعضوية المجلس، وأجاز الاجتماع لائحة تنظيم أعمال مجلس معهد العلوم القضائية والقانونية , تقرير الأداء السنوي للمعهد للعام 2017م.

وأوضحت مولانا د. سوسن سعيد شندي عميد معهد العلوم القضائية والقانونية أن أهم ملامح أداء العام السابق إقامة الدورات التخصصية للقضاة والمستشارين والمساعدين القضائيين ووكلاء النيابات والضباط الحقوقيين بجانب الدورات المختلفة في صياغة العقود والتوثيقات، وأشارت إلى الزيارات والمشاركات الخارجية للمعهد.

وأضافت عميد معهد العلوم القضائية والقانونية أن أهم ملامح الخطة المستقبلية للمعهد إدخال برامج مستحدثة للتدريب والاهتمام بالكادر البشري وتنمية مهاراته لمواكبة التطورات التي يمر بها العالم لا سيما في مجال القضاء والقانون.

وأشاد أعضاء المجلس بأداء المعهد، داعين إلى التوسع في التدريب في مجال القانون البحري والتجاري والجرائم المستحدثة والقوانين الإجرائية وفض المنازعات والتحكيم .