وزير مالية النيل الأزرق: موازنة الولاية تستهدف خدمة المحاور الاقتصادية والاجتماعية والتنموية

الخرطوم 6-1-2018(سونا) - أكد العميد شرطة د. آدم محمد الأمين وزير المالية والاقتصاد بولاية النيل الأزرق أن موازنة الولاية للعام 2018م جاءت متوازنة وتستهدف خدمة المحاور الاقتصادية والاجتماعية والتنموية مبنية على زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين معاش المواطنين.

وقال في حوار مع وكالة السودان للأنباء بالدمازين إن الأمن والاستقرار الذي تنعم به الولاية ساعد في اندياح النشاط الاقتصادي في مواقع متعددة وأن الموازنة ركزت على زيادة الرقعة الزراعية بإدخال تقانات جديدة وإضافة محاصيل جديدة، مشيرا إلى دخول النشاط التعديني بشقيه الأهلي والمنظم كرافد أساسي لخزينة الولاية، مؤكدا اتجاه الولاية لإدخال الصناعات التحويلية في التعدين والزراعة لرفع القيمة المضافة لها.

ونوه الوزير إلى أن موازنة الولاية المقدرة بنحو 1.686.000000 جنيه قد ركزت على ضبط الإنفاق وزيادة الموارد وبناء الطرق وتعزيز السلام ودعم النشاط السياحي، لافتا إلى توجيه 40 في المائة من موارد المحليات للتنمية .

واشار الوزير إلى اهتمام الموازنة بمعاش الناس والدعم الاجتماعي وبناء المستشفيات والتأمين الصحي الذي يغطي 70% من السكان الاهتمام بالاستثمار خاصة أن الولاية تمتلك ميزات تفضيلية بامتلاكها أعداداً ضخمة من الثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية خاصة البستانية (الموز، المانجو، والقريب فروت) وقيام مصانع للمربى والأجبان، معلنا افتتاح بورصة النيل الأزرق للمحاصيل قريبا .

