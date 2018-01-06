مبادرة لدعم انفاذ مخرجات الحوار وتحسين معاش الناس

الخرطوم 6-1-2018 (سونا) - اطلق شباب من الاحزاب السياسية والمرأة والطلاب والحركات المسلحة الموقعة على السلام، مبادرة لدعم انفاذ مخرجات الحوار الوطني والوثيقة الوطنية.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر مجلس احزاب الوحدة الوطنية، تكوين لجنة للتواصل الجماهيري لتعزيز التوعية بعملية جمع السلاح.

واكدت المبادرة دعمها والتزامها القاطع بالمخرجات وإنزالها بالتنسيق مع مكونات المجتمع بالمركز والولايات. كما امنت علي اهمية الانتاج لتوفير فرص تحسين معاش الناس .

كما امن الاجتماع على اهمية قيام اللجنة بالتضامن مع الاليات الاقتصادية بزيارة الولايات لتعزيز جهود الانتاج لتجاوز التحديات الاقتصادية وخاصة معاش الناس.

