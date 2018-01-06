وفد الشركات الفرنسية فى مجال الزراعة وصناعة الاليات والمعدات الزراعية بالخرطوم 22 يناير

الخرطوم 6-1-2018م (سونا) - بحث الامين العام لاتحاد عام اصحاب العمل السوداني الاستاذ بكري يوسف عمر خلال لقائه بمكتبه المستشار الاقتصادي للسفارة الفرنسية بالخرطوم ترتيبات زيارة وفد رجال الاعمال والشركات الفرنسية للفرنسيه للخرطوم خلال الفترة من 22 - 25 يناير الجاري لبحث فرص ومجالات الاستثمار بالبلاد .

واوضح بكري يوسف فى تصريح لـ "سونا" ان اللقاء بحث انجاح زيارة وفد الشركات الفرنسية للسودان وترتيبات برنامج الزيارة وانعقاد منتدي اعمال سوداني فرنسي بين الوفد ورصفائهم السودانيين لافتا الى ان الزيارة تنظمها جمعية الشركات الفرنسية العاملة فى مجال الزراعة والانتاج الحيواني (ADEPTA) بالتعاون مع مؤسسة "اكسيما" الفرنسية والتي تضم الشركات المصنعة للاليات والمعدات الزراعية وقال الامين العام ان الزيارة تجئ تتويجا وانفاذا لمذكرة التفاهم التي كان قد وقع عليها مع الجمعية خلال زيارته لفرنسا فى العام 2015م

وقال بكري ان ان برنامج الزيارة سيتضمن لقاءات للوفد مع المسئولين بوزارات وقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية وتنظيم منتدي اعمال اقتصادي فرنسي والذي يتضمن جلسة عمل رسمية ولقاءات ثنائية مباشرة بين رجال الاعمال والشركات السودانية العاملة فى مجالات الزراعة والمعدات والاليات الزراعية ورصفائهم من رجال الاعمال وممثلي الشركات بالوفد الفرنسي وذلك فى الثالث والعشرون من يناير الجاري لافتا الى اهمية الزيارة التي يمكن ان تسهم فى اقامة شراكات استثمارية مع الجانب الفرنسي.

