رئيس القضاء يؤكد أهمية المحافظة على استقلال القضاء

الخرطوم 6-1-2018م (سونا) أكد البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء أهمية المحافظة على استقلال القضاء وتحقيق العدالة الناجزة وسيادة حكم القانون.

وهنأ البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء لدى مخاطبته الاحتفال بالاستقلال بدار القضاة بحضور الأستاذ أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء الأمة السودانية بمناسبة ذكرى الاستقلال، متمنياً دوام الازدهار والاستقرار للوطن، محييا الرعيل الأول من الزعماء اللذين حققوا استقلال البلاد وقال " إن الاستقلال يعبر عن كبرياء أمة وعزيمة شعب " .

وأضاف أن الاستقلال أفضى إلى سودنة القضاء واستقلاله وأصبحت السلطة القضائية مستقلة بمحاذاة السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث نال شرف من تقلد منصب أول رئيس للقضاء مولانا محمد أحمد أبو رنات في ظل قضاء مستقل .

من جانبه قدم مولانا عبيد حاج علي رئيس القضاء الأسبق نبذه تاريخية عن استقلال القضاء، متناولا فصل السلطات وولاية القضاء والتي كان أول من فصل فيها سيدنا عمر بن الخطاب، مستعرضا الحديث عن استقلال القضاء السوداني ومراحل تطوره إلى عهدنا الحالي .

وتم خلال الاحتفال تكريم أسرة المرحوم مولانا محمد أحمد أبو رنات أول رئيس قضاء سوداني.

هذا وشهد الاحتفال مولانا عبيد حاج علي ومولانا دفع الله الحاج يوسف رئيسي القضاء السابقين ونواب رئيس القضاء ورؤساء الإدارات بالسلطة القضائية والقضاة بمختلف درجاتهم.