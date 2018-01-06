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أخبار محلية - اقتصادية

ختام الدورة التدريبية للضباط الثلاثة بمدينة الأبيض

التاريخ : 06-01-2018 - 06:54:00 مساءً
الأبيض 6 -1 - 2018م (سونا) - خاطب الأستاذ محمد حامد سلميان حامد وزير الزارعة والثروة الحيوانية بولاية شمال كردفان ختام الدورة التدريبية للضباط الثلاثة للجمعيات النموذجية لمهن أصحاب الإنتاج الزارعي والحيواني ، وأكد الوزير أن الدوره تهدف لمساعدة المنتجين للتعامل مع البنوك لزياده الإنتاج رأسيا ورفع بناء القدرات ومهارات المنتجين حتى يتمكنوا من إدارة التمويل وتوظفيه.
وأوصى الأستاذ إبراهيم محمد أحمد ممثل لجنة إنفاذ قانون مهن أصحاب الإنتاج الزارعي والحيواني بضرورة الاستفادة من التمويل وتوجيهه نحو الإنتاج، فيما أشار الأستاذ دفع الله عيسى ممثل المستفيدين لمخرجات الدورة التي ستنفذ على أرض الواقع لزيادة الإنتاج والإنتاجية.
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