وفد الخبراء بالمركز العربي لدراسات المناطق الجافة يزور البلاد

الخرطوم 6-1-2018م (سونا) - يزور البلاد بعد غدٍ وفد من الخبراء بالمركز العربي لدراسات المناطق الجافة (اكساد) برئاسة الأستاذ رفيق علي صالح المدير العام للمركز وذلك لوضع البرنامج التنفيذي والآليات المناسبة لانطلاقة مشروع خارطة استخدامات الأراضي المثلى للمرحلة الثانية والتي سوف تنفذ في ثلاث ولايات هي الخرطوم و نهر النيل والشمالية بالتعاون مع الخبراء من الجانب السوداني .

وقالت الأستاذة اخلاص محمد محمد علي مديرة إدارة المنظمات العربية والاقليمية بوزارة الزراعة والغابات لـ(سونا) ان الزيارة تجيئ في إطار المبادرة للشراكة بين وزارة الزراعة والغابات والإعلام بكافة أنواعه ودور التعريف بمشروعات التنمية الكبرى بالبلاد بجانب الوعي باستخدامات الأراضي المثلى وأثرها على التنمية المستدامة وصولا للتعاون والتنسيق الإعلامي المشترك .

وأوضحت اخلاص أن الزيارة تستغرق خمسة أيام يلتقي فيها الوفد بالمسئولين في وزارات الزراعة والمالية وديوان الحكم المحلي والموارد المائية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية يقدم فيها عرضا شاملا عن المشروع بالإضافة إلى زيارة للولايات الثلاث .







