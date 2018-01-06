مسؤولة النساء بالشعبي تطالب اللجان الشعبية بالاضطلاع بدورها في العمل الاقتصادي

الخرطوم 6-1-2018م (سونا) - طالبت دكتورة سهير أحمد صلاح مسؤولة النساء بحزب المؤتمر الشعبي اللجان الشعبية بالاضطلاع بدورها في العمل الاقتصادي وحث الناس على الإنتاج، منادية بضرورة استغلال فرص التمويل الأصغر لدعم الأسر الفقيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وناشدت سهير في تصريح لـ (سونا) عقب اللقاء الذي أقيم ظهر اليوم بدار حزب المؤتمر الشعبي القاعدة النسائية بالحزب لمجابهة التحديات الاقتصادية في ظل الموازنة العامة للدولة، وأوضحت أن اللقاء نادى بأهمية الإنتاج و الإنتاجية، لافتة إلى ضرورة عدم فرض أي رسوم على أي نشاط اقتصادي على مستوى المحليات إلا بقانون مما يساعد على زيادة الإنتاج وطالبت بإيجاد بدائل للخبز.

وأقرت بوجود تشوهات اقتصادية، لافتة إلى أن الضائقة المعيشية التي يعاني منها المواطن هي إفرازات سالبة لمعالجة تلك التشوهات.

وقالت إن الموازنة وسعت دائرة الدعم الاجتماعي، مشددة على ذهاب هذا الدعم لمستحقيه وضرورة مراقبة ذلك بمتابعتة من اللجان الشعبية و المواطنين أنفسهم.

ونبهت لأهمية حرص المواطن على عدم دفع أي رسوم إلا بإيصال الكتروني، مؤكدة اهمية توعية المواطنين في هذا الإطار.

وقالت ليس على المواطن إلا الصبر لفترة بسيطة حتى يحدث إصلاح للاقتصاد، مناشدة المنظمات الطوعية بمراقبة توزيع فرص التمويل الأصغر بعدالة للمواطنين، مشددة على أهمية وعي المواطنين بحقوقهم وأن يشكلوا رقابة علي اللجان الشعبية .



