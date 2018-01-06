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مصرف تركي يوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة تمويل فرنسية

التاريخ : 06-01-2018 - 09:15:00 مساءً
إسطنبول6-1-2018 م ( الأناضول) - وقع مصرف "إكسيم بنك" التركي (تأمين قروض للمصدرين) وكالة "بي بي إ فرانس أسيرانس إكسبورت" الفرنسية (لتأمين الصادرات) اتفاقية تعاون، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وذكر بيان صادر عن "إكسيم بنك"، السبت، أن مديره عدنان يلدريم، والرئيس التنفيذي لـ "بي بي إ فرانس أسيرانس إكسبورت" (Bpifrance Assurance Export )، كريستوف فيبري، وقعا على اتفاقية تعاون واسعة النطاق، في فرنسا، خلال زيارة أردوغان للأخيرة.
وأوضح البيان أن الاتفاقية تهدف لتوفير البنك والمؤسسة تأمين مشترك وضمان، للسلع والخدمات، التي تصدرها شركات مستقرة بتركيا وفرنسا، من أجل مشاريع مشتركة لها في بلدان ثالثة.
وفي وقت سابق اليوم، وصل الرئيس أردوغان، إلى باريس، في إطار زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا.
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