الخرطوم 6-1-2018م (سونا) - شهد الدكتور حسن هلال وزير البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية ختام دورة ادارة المشاريع الهندسية وعقود الانشاءات التي نظمها مجلس تنظيم مقاولي الاعمال الهندسية بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة المغتربين بحضور نحو 87 دارسا ، ووصف المهندس مستشار مالك علي دنقلا رئيس مجلس تنظيم مقاولي الاعمال الهندسية فى تصريح لـ "سونا" الدورة بالناجحة وقال انها تاتي فى اطار اهتمام المجلس برفع القدرات مشيدا بجهود الشركاء الشركاء من الجامعات والمعاهد خاصة جامعة المغتربين بكافة علمائها فى انجاح الدورة كما اشاد بجهود الدكتور طه الحاج المحاضر بالجامعات البريطانية الذي حاضر فى اعمال الدورة حول قضايا دارة المشاريع وادارة الجودة بالمشاريع وادارة المخاطر بالمشاريع وانواع عقود التشييد وصياغاتها بالاضافة الي تطور منظومة الفديك.

واشار دنقلا الى الى اشادة السيد وزير البيئة الدكتور حسن هلال خلال مخاطبته ختام الدورة بدور المجلس فى تطوير المهندس ومقاولي الاعمال الهندسية وضرورة تجويد وتحسين ادارة المشاريع والاداء المهني للمقاولين من خلال اقامة مثل هذة الدورات حفزا للاداء ، هذا وقد شهدت الدورة توزيع الشهادات علي الدارسين بالدورة .

