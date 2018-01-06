ترامب: لا مانع من الحديث هاتفيا مع زعيم كوريا الشمالية

واشنطن 5-1-2018م (رويترز) قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم السبت إن لا مانع لديه "على الإطلاق" من التحدث هاتفيا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وعبر عن أمله فى أن تسفر المحادثات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية عن نتائج إيجابية.



وردا على أسئلة من صحفيين فى منتجع كامب ديفيد الرئاسى فى ولاية ماريلاند الأمريكية عبر ترامب عن استعداده للحديث إلى كيم لكن وفقا لشروط مسبقة.



وقال "قطعا سأفعل ذلك... لا مشكلة لدى على الإطلاق مع ذلك". وأضاف أن المحادثات بين الكوريتين ربما تسفر عن تخفيف حدة التوتر. ونسب ترامب الفضل إلى نفسه فى هذه الانفراجة الدبلوماسية قائلا إنها جاءت نتيجة لضغوطه المستمرة.



وتابع: "هذه بداية.. انطلاقة كبرى. لو لم أتدخل لما كانت هناك الآن أى محادثات".، مستطرداأن كيم "يعلم أننى لا أمزح. أنا لا أمزح ولو قليلا ولو لواحد فى المئة. هو يفهم ذلك".



ومضى يقول: "إذا خرجت تلك المحادثات بشيء فسيكون أمرا عظيما للبشرية كلها. سيكون أمرا عظيما للعالم أجمع".

