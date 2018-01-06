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إعلان حالة الكوارث بولاية شمال شرق البرازيل بسبب إضراب الشرطة

التاريخ : 06-01-2018 - 11:50:00 مساءً
ريو جراند دو نورت 5-1-2018م (أ ش أ) أعلنت السلطات المحلية بولاية "ريو جراند دو نورت"، الواقعة شمال شرق البرازيل، حالة الكوارث، نتيجة إضراب أفراد الشرطة المحلية المستمر منذ أكثر من أسبوعين.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، مساء اليوم السبت، أن أفراد الشرطة المدنية والعسكرية بالولاية بدأوا إضرابا عن العمل فى التاسع عشر من شهر ديسمبر الماضي، للمطالبة بتحسين ظروف العمل والحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وأشار متحدث باسم إدارة الأمن العام بالولاية إلى سقوط 100 قتيل على الأقل خلال فترة الإضراب، فضلا عن تزايد حوادث السطو المسلح، الأمر الذى استلزم الدفع بنحو 3000 من أفراد الجيش، للحفاظ على الأمن من خلال تنظيم دوريات فى شوارع الولاية والمدن الكبرى منها.
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