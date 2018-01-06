توجيه الاتهام بالفساد لوزيرين سابقين فى زيمبابوى

هارارى 5-1-2018م (رويترز) قال محاميا وزيرين سابقين فى زيمبابوى اليوم السبت، إن الوزيرين اللذين خدما فى عهد الرئيس السابق روبرت موجابى يواجهان تهما بالفساد فى أحدث مؤشر على حملة ضد مسئولين موالين لموجابى.

وعندما سيطر الجيش على السلطة جرى اعتقال حلفاء بارزين لموجابى وزوجته التى كانت تنافس نائبه السابق والرئيس الحالى إمرسون منانجاجوا على الحكم.

وقال محاميا وزير الشؤون الخارجية السابق والتر مزيمبى ووزير الطاقة السابق صمويل أندنجى إنه جرى توجيه الاتهام إليهما أمس الجمعة "بسوء استغلال المنصب". ونفى الوزيران ارتكاب أى مخالفات.

وبحسب وثيقة اتهام اطلعت عليها رويترز جرى اتهام أندنجى بتوقيع عقد قيمته 12650 دولارا دون الالتزام بإجراءات المناقصة المتبعة مع شركة لم تنفذ مهامها.

وأطلقت السلطات سراحهما بكفالة اليوم السبت لكن طلبت منهما تسليم جوازى سفرهما إلى أن يتم الاستماع إليهما فى جلسة يوم 22 يناير.

