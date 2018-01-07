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أخبار محلية - اقتصادية

اقتصادى : عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم تشكلان أهم تحديات موازنة هذا العام

التاريخ : 07-01-2018 - 06:59:00 صباحاً
الخرطوم 7-1- 2018(سونا) - قال المحلل الاقتصادى استاذ الاقتصاد بجامعة النيلين بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب إن عدم استقرار سعر صرف العملات الأحنبية مقابل العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم تشكلان أهم تحديات موازنة هذا العام .
وطالب بوب فى تصريح (لسونا) بالاستمرار فى سياسة وقف المضاربات فى العملات الحرة لجهة أنها تساهم فى رفع معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع مشددا على ضرورة معالجة مشكلة تدنى الإنتاج والإنتاجية لزيادة حجم الصادرات بصورة تمكن من وضع عجز الموازنة فى الحدود الآمنة مؤكدا على أهمية تنفيذ برنامج القطاع الخاص المضمن فى موازنة هذا العام والذى يهدف الى زيادة العائد من المحاصيل الرئيسية مع توسيع دائرة الاهتمام بالصناعات التحويلية لاكساب المنتجات السودانية قيمة مضافة لتعظيم العائد من صادرات البلاد مع إعطاء أسعار مجزية فى عمليات شراء الذهب منعا لتهريبه الى دول الجوار داعيا الى توفير الإرادة السياسية لتخفيض حجم الإنفاق الحكومى مع دعم المنتجين فى القطاعات الحيوية .




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