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الدولار الأمريكي واليورو يستقران أمام الدينار الكويتى

التاريخ : 07-01-2018 - 08:23:00 صباحاً
الكويت7-1-2018 م ( كونا) - استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 301ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 362ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع ليسجل 409ر0 دينار كما ارتفع الفرنك السويسري الى مستوى 309ر0 دينار فيما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.

وفي الولايات المتحدة ارتفع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات الجمعة الماضي وذلك مع اعتقاد المستثمرين بأن تقرير الوظائف الأمريكية لشهر ديسمبر المنصرم والذي جاء أضعف من التوقعات لن يثني المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن إجراء زيادات في أسعار الفائدة لهذا العام.
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