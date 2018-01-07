السعر التأشيرى للدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد

الخرطوم 7-1- 2018 م (سونا) - حدد بنك السودان المركزى السعر التأشيرى للدولار اليوم الأحد ب8.4076 جنيهات وعليه فان النطاق الأعلى هو 8.9120 جنيهات والأدنى هو 7.9031 جنيهات .