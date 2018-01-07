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أخبار محلية - اقتصادية
السعر التأشيرى للدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الأحد
التاريخ :
07-01-2018 - 08:44:00 صباحاً
الخرطوم 7-1- 2018 م (سونا) - حدد بنك السودان المركزى السعر التأشيرى للدولار اليوم الأحد ب8.4076 جنيهات وعليه فان النطاق الأعلى هو 8.9120 جنيهات والأدنى هو 7.9031 جنيهات .
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