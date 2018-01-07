الخرطوم 7-1-2018م (سونا)حدد بنك السودان المركزى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الأحد على النحو التالى :-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 6.9979 7.0329 7.0154
الين الياباني 0.0619 0.0622 0.0621
الجنيه الاسترليني 9.4938 9.5413 9.5175
الفرنك السويسري 7.1795 7.2154 7.1974
الدولار الكندي 5.6389 5.6671 5.6530
كرونة السويدية 0.8569 0.8612 0.8590
الكرونة النرويجية 0.8690 0.8733 0.8712
الكرون الدنماركي 1.1303 1.1360 1.1331
الدينار الكويتي 23.2064 23.3224 23.2644
الريال السعودي 1.8662 1.8755 1.8709
الدرهم الاماراتي 1.9053 1.9148 1.9101
ريال قطر 1.9221 1.9317 1.9269
الدينار البحريني 18.5571 18.6499 18.6035
ريال عماني 18.1905 18.2815 18.2360
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 9.5143 9.5647 9.5395
الدولار الحسابي (مصر) 0.5054 0.5116 0.5085
اليورو 8.4157 8.4578 8.4367