الخرطوم 7-1-2018م (سونا)حدد بنك السودان المركزى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الأحد على النحو التالى :-



العملة شراء بيع المتوسط

الدولار 6.9979 7.0329 7.0154

الين الياباني 0.0619 0.0622 0.0621

الجنيه الاسترليني 9.4938 9.5413 9.5175

الفرنك السويسري 7.1795 7.2154 7.1974

الدولار الكندي 5.6389 5.6671 5.6530

كرونة السويدية 0.8569 0.8612 0.8590

الكرونة النرويجية 0.8690 0.8733 0.8712

الكرون الدنماركي 1.1303 1.1360 1.1331

الدينار الكويتي 23.2064 23.3224 23.2644

الريال السعودي 1.8662 1.8755 1.8709

الدرهم الاماراتي 1.9053 1.9148 1.9101

ريال قطر 1.9221 1.9317 1.9269

الدينار البحريني 18.5571 18.6499 18.6035

ريال عماني 18.1905 18.2815 18.2360

الوحدة النقدية لدول الكوميسا 9.5143 9.5647 9.5395

الدولار الحسابي (مصر) 0.5054 0.5116 0.5085

اليورو 8.4157 8.4578 8.4367







