صحيفة: مبيعات فولكسفاجن ارتفعت إلى نحو10.7 مليون سيارة متفوقة على تويوتا



برلين7-1-2018 م (رويترز) - قالت صحيفة بيلد ام زونتاج الألمانية نقلا عن تقديرات داخلية لشركة فولكسفاجن إن مبيعات الشركة ربما ارتفعت إلى نحو 10.7 مليون سيارة العام الماضي مما حافظ على تفوق الشركة الألمانية العملاقة على شركة تويوتا اليابانية كأكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.

وقالت الصحيفة يوم الأحد إن ارتفاع أرقام مبيعات الشركة ساعد على تجاوز العائدات 220 مليار يورو(264.62 مليار دولار) لأول مرة على الإطلاق بعد الرقم القياسي المسجل في 2016 والذي بلغ 217 مليار يورو.

وامتنع متحدث باسم فولكسفاجن التي مقرها فولفسبرج عن التعليق على التقرير. ومن المقرر أن تنشر الشركة المبيعات الرسمية لها في 2017 في 17 يناير وستنشر النتائج المالية الأساسية في أواخر فبراير .

