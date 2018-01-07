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من غير أدوية خصوبة..سيدة إيطالية تلد طفلا فى سن الـ56

التاريخ : 07-01-2018 - 10:06:00 صباحاً
روما7-1-2018م (أ ش أ) -- وضعت سيدة إيطالية تبلغ من العمر 56 عاما طفلا بدون تلقي عقاقير الخصوبة المساعدة.
وكشفت وسائل الإعلام الإيطالية عن أن السيدة، وهي من مدينة تريفيزو بإقليم فينيتو، أنجبت طفلة بإحدى المستشفيات في أواخر ديسمبر الماضي، وهي لديها ابنتان تبلغ كل منهما / 34 عاما / و /28 عاما/.
ونقل موقع "ذا لوكال" الإخباري الأوروبي أمس عن التقارير أن الطفلة ولدت طبيعية ووصف أحد الأطباء الحالة بأنها "رقم قياسي ومعجزة".
وأشار موقع "ذا لوكال" الإخباري إلى أن حفنة من النساء فقط في الخمسينات من أعمارهن حملن بدون أدوية تخصيب، بينهن سيدة إيطالية في سن 54 عاما وضعت طفلة في عام 2010، أما أكبر سيدة معروفة بأنها وضعت طفلا بصورة طبيعية فهي من جزيرة جيرنسي بجزر القنال الإنجليزي وكانت في 59 من عمرها عندما وضعت طفلا ذكرا عام 1997.
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