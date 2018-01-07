ايلا : تصدير أكثر من 200 ألف قنطار قطن عبر شركة زونق تين العالمية

مدني 7-1-2018م (سونا)- أعلن دكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة أن شركة زونق تين العالمية للغزل والنسيج صدرت أكثر من 200 الف قنطار قطن للأسواق العالميه إضافة لمحلج أرض المحنة وذلك لتعزيز جهود الولاية لإحداث ثورة في الصناعات التحويلية .

وأبان سيادته فى تصريح /لسونا ا/ أن هذه الطفرة المرتبطة بالاقطان من غزل ونسيج ومعاصر زيوت جاءت للإستفادة من الإنتاجية غير المسبوقة للقطن هذا الموسم والذي تجاوز المليون قنطار مما يؤكد أن مشروع الجزيرة تعافى وسيعود افضل مما كان عليه .

وأشار سيادته الى جهود الولاية لتخفيف أعباء المعيشة بتوجيه إتحاد العمال لتوفير قوت الشتاء والسكر ل 100 ألف عامل بالولاية وعقد شراكة ذكية مع مشروع ود بلال لتسمين العجول لتوفير اللحوم للعاملين بأسعار مناسبة . وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل الجمعيات التعاونية في جميع أنحاء الولاية .

وحول مكاسب الولاية من زيارة نائب رئيس الجمهورية الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن للولاية والتي إمتدت لثلاثة ايام في بداية العام 2018م قال ايلا إن الزيارة حققت دفعة مادية ومعنوية لحكومة الولاية للتوسع في المشروعات الخدمية والتنموية.

وأضاف ايلا أن الزيارة تعتبر دفعة للولاية في كل المحاور والنهوض بالقطاع الزراعي والصناعي إنفاذاً للبرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية بالإهتمام بمعاش المواطن عبر إحداث نهضه شاملة بمشروع الجزيرة وتحريك كل الطاقات المتعطلة والمصانع المتوقفة، مشيرا إلى ان المشاريع التي تم افتتاحها على يد نائب رئيس الجمهورية من طرق وإنارة وإشارات مرورية ومستشفيات بعد صيانتها وتأهيلها والمعارض التراثية ضمن مهرجان الجزيرة للسياحة والتسوق الثالث جاءت معبرة عن إهتمام حكومة الأمل والتحدي بالولاية بأشواق وتطلعات إنسان الجزيرة إضافة لتفقد بعض الوحدات الإنتاجية والصناعية .

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