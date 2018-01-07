دراسة: النوم هو الصرف الصحى للدماغ



أمريكا 7-1-2018م (أ.ش.أ) - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الأشخاص الذين يفقدون النوم هم أكثر عرضة لتطور مرض الزهايمر، لأن البروتينات السامة تخترق الدماغ بعد فقدان ليلة واحدة فقط من النوم.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية ربطت العديد من الدراسات عدم كفاية النوم مع زيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر فضلا عن 10 أمراض مزمنة على الأقل، لكن الدراسة الجديدة من جامعة واشنطن اكتشفت ما يحدث للدماغ عند الأرق.

وأوضح الباحثون أن النوم بمثابة نوع من نظام الصرف الصحى للدماغ، وبدون ذلك يتم انسداد العقل بجميع أنواع النفايات، بما فى ذلك البروتينات السامة "بيتا اميلويد".

وأشار الباحثون إلى أن الناس المهيأة وراثيا للحصول على مرض الزهايمر لديهم مستويات عالية بشكل غير طبيعى من هذه البروتينات.

الجدير بالذكر أن مرض الزهايمر هو مرض تنكس عصبى، وهذا يعني أنه يأتي بعد موت خلايا الدماغ، ويعتقد العلماء أن أسبابه متعددة الأوجه وتشمل: الوراثة والبيئة وعوامل نمط الحياة التي يمكن أن تتحد جميعا لتحديد احتمالات الإصابة به.