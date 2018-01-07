زيادات كبيرة في اسعار مواد البناء والكهرباء والسباكة بالنيل الأزرق

الدمازين 7-1-2018م( سونا) - ظلت أسعار مواد البناء والكهرباء فى تصاعد مستمر كلما زاد سعر الدولار حيث يعلل التجار ارتباط تلك السلع بارتفاع الدولار .

وابان الاستاذ ابو سفيان يوسف الخليفة طه صاحب مغلق الأمل بسوق الدمازين ارتفاع اسعار مواد البناء رغم ان الفترة تعد موسم انتعاش للاسواق موضحا عن ارتفاع طن الاسمنت لـ 3700 جنيه بدلا عن 2500 جنيه ولوح الزنك 6 متر 520 جنيها ولوح الزنك 16 قدم 480 جنيها وسعر ماسورة 4×8 بلغ 340 جنيها وماسورة 3×6 240 جنيها فيما بلغ سعر جردل البوماستك المهندس 290 جنيها.

وأشار ابوسفيان الي الزيادة العالية في معدات الورش حيث ارتفع سعر كمبرسون البوهية من 2500 جنيه الي 4500 جنيه والكدر القاطع من 3000 جنيه الي 4000 جنيه وحجر النار الكبير من 1700 الي 2200 جنيه وجالون البوهية من 160 جنيها الي 200 جنيه بالاضافة للزيادة الكبيرة في مواد الكهرباء والسباكة.

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