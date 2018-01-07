مجلس ادارة مشروع العالياب الزراعي يناشد السلطات بالتدخل لمعالجة مشكلات تسويق وتخزين منتجات المشروع



عطبرة 7-1-2018 ( سونا)- ناشد الأستاذ عبد الحي الماحي عكريب رئيس مجلس إدارة مشروع العالياب الزراعي السلطات بالدولة للتدخل لمعالجة مشكلات تسويق وتخزين منتجات المشروع الزراعية .

وأشار سيادته لـ (سونا) الى أن واقع التسويق وضعف الأسعار وانعدام المخازن خاصة منتجات الموالح دفع المزارع الى الإبقاء على منتجه بالأشجار مشيرا في هذا الصدد الى أن ذلك يهدد فعالية الشجرة ويضعف انتاجها خلال المواسم اللاحقة.

واستنكر عكريب المفارقات الكبيرة في سعر المنتج الزراعي ما بين المزارع والتاجر مؤكدا ( لسونا) على أن مكاسب الزراعة ومنتجاتها تعود فوائدها للتاجر وقال " إن البرتقال يباع للتاجر بالسوق بسعر 12 جنيها " للدستة " فيما تصل " الدستة " للمستهلك بسعر 60 جنيها وأضاف بأن " المزارع يعتبر الجهة الوحيدة التي لا تستطيع التحكم في أسعار منتجها داعيا الدولة الى توفير المخازن وضبط الأسواق وفتح أسواق للمنتج الزراعي مؤكدا أن منتجات ولاية نهر النيل تستطيع المنافسة خارجيا لأنها طبيعية ومضمونة.

