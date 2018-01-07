الساعة الآن اليوم آخر تحديث 11:20:00 AM

أخبار محلية - سياسية

قيادات نسوية بالنيل الأزرق تمتدح قرار رئيس الجمهورية بتمديد وقف اطلاق النار

التاريخ : 07-01-2018 - 10:42:00 صباحاً
الدمازين 7-1-2018م( سونا) -امتدحت قيادات نسوية بولاية النيل الأزرق قرار رئيس الجمهورية الخاص بتمديد وقف اطلاق النار.
وقالت الأستاذة عائدة عثمان القيادية بالحزب الاتحادي الديمقراطي إن رئيس الجمهورية ظل يقدم مبادرات هادفة دعما لمسيرة السلام، وأعربت عن أملها أن يستجيب حملة السلاح وان يعودوا للوطن لانهاء الحرب .
و أشادت الاستاذة مودة عبدالله القيادية بحزب الأمة الفيدرالي بمواقف رئيس الجمهورية التي تصب في مصلحة السلام واكدت جاهزية المرأة بالولاية لاسناد عملية السلام واضافت ان تطلعاتنا في المرحلة القادمة هي تحقيق السلام والاستقرار والتنمية.
ساهم في تحسين الموقع!

شاركنا برأيك لنقدم لك أفضل خدمة!

ما تقييمك للشكل العام للموقع؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
ما رأيك في تصنيف العناصر وطريقة الوصول للأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
مستوى جودة الأخبار؟


سيء
مقبول
جيد
رائع
إذا كان لديك أي ملحوظات رجاء اكتبها في الصندوق التالي :


شكراً لك! أنت رائع! انتظر قليلا ريثما يتم إرسال البيانات.

حقوق الطبع محفوظة لوكالة السودان للأنباء