قيادات نسوية بالنيل الأزرق تمتدح قرار رئيس الجمهورية بتمديد وقف اطلاق النار

الدمازين 7-1-2018م( سونا) -امتدحت قيادات نسوية بولاية النيل الأزرق قرار رئيس الجمهورية الخاص بتمديد وقف اطلاق النار.

وقالت الأستاذة عائدة عثمان القيادية بالحزب الاتحادي الديمقراطي إن رئيس الجمهورية ظل يقدم مبادرات هادفة دعما لمسيرة السلام، وأعربت عن أملها أن يستجيب حملة السلاح وان يعودوا للوطن لانهاء الحرب .

و أشادت الاستاذة مودة عبدالله القيادية بحزب الأمة الفيدرالي بمواقف رئيس الجمهورية التي تصب في مصلحة السلام واكدت جاهزية المرأة بالولاية لاسناد عملية السلام واضافت ان تطلعاتنا في المرحلة القادمة هي تحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

