الإدارة العامة للايرادات بولاية النيل الأبيض تدرب 54 متحصلا

كوستي 7-1-2018م ( سونا ) - خاطب المهندس عبد القادر الخير وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض صباح اليوم الجلسة الافتتاحية للورشة التدريبية الاولى لتأهيل وتدريب المتحصلين بالولاية ، التي نظمتها الادارة العامة للايرادات والموارد بوزارة المالية بالولاية .

وحضر افتتاح الدورة الأستاذ فتح الرحمن موسي المساعد المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد بالولاية والاستاذ ابوعبيدة عمر عجبين مدير الإداره العامة للايرادات بالولاية ومدير ديوان الحسابات بالولاية ومدير الادارة العامة للمراجعة ، وتستهدف الدورة 54 دارسا وتستمر لمدة يومين .

وأكد المهندس عبد القادر الخير وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة علي اهمية الدورة باعتبار أن المتحصل يعد أساس العمل في مجال التحصيل ، وقال إن هنالك تحولات كبيرة في مجال التحصيل والانتقال من التحصيل الورقي الي التحصيل الالكتروني . وأشار الى أن المتحصلين الجدد تم اختيارهم وفق مواصفات ومؤهلات معينة للاستمرار في عمل التحصيل وأعرب عن أمله بأن يكونوا على قدر مستوى التحدي والثقة التي تم ايلاؤها لهم ، ووعد بتحفيز المتحصل الذي يعمل بكفاءة عالية .

من جهته أوضح الاستاذ فتح الرحمن موسي المساعد المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد بالولاية أن عملية التدريب مستمرة لمواكبة الطفرات الالكترونية التي حدثت في مجال التحصيل والتي ستعقبها مرحلة الرقابة الالكترونية ، وقال إن المتحصل هو محور العملية المالية الذي ينعكس على الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي .

وفي ذات السياق أبان الاستاذ ابوعبيدة عمر عجبين مدير الادارة العامة للايرادات بالولاية أن الدورة تأتي في اطار اصلاح الخدمة المدنية وانفاذا لتوصيات ملتقى الايرادات الثانى بتدريب وتأهيل العاملين .

وقال عجبين إن الورشة ستتناول عددا من أوراق العمل فى مجال التشريعات والقوانين والأوامر المحلية والتحصيل الالكتروني وإعداد التقارير الخاصة بالتحصيل مؤكدا أن الورشة تمثل دفعة قوية لانفاذ موازنة الولايه للعام 2018 والتى تحمل عددا من البشريات لمواطنى الولاية والوصول للربط المقرر من الايرادات الذاتية بالولاية .

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