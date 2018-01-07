إيلون موسك يستعد لإطلاق أقوى صاروخ فى العالم خلال أيام

لندن - 7 -1 - 2018م ( اليوم السابع ) -أعلن إيلون موسك مؤسس شركتى سبيس إكس للفضاء وتسلا للسيارات عن إطلاق أقوى صاروخ فى العالم فى وقت لاحق من هذا الشهر، وعلى متنه سيارة كهربائية.



ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، سيتم إطلاق صاروخ فالكون الثقيل خارج المدار من منصة إطلاق الصواريخ أبولو 11 بمركز كينيدى للفضاء بالقرب من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.



وقال موسك إن المركبة الإطلاق سوف تنطلق فى نهاية الشهر فى مهمة غير مأهولة مع حمولة فريدة من نوعها، وهى سيارة تسلا رودستر cherry red 2008، والتى سيتم إطلاقها نحو المريخ.



وسيستخدم الصاروخ 27 محركا وثلاثة نوى منفصلة قابلة لإعادة الاستخدام يمكن أن تعود إلى الأرض بعد الإقلاع خلال رحلة الاختبار، والتى من المقرر أن تكون واحدة من أكثر التحديات تعقيدا من الناحية الفنية للشركة حتى الآن.

