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مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية يغلق مستقراً عند 4202.423 نقطة

التاريخ : 07-01-2018 - 12:35:00 مساءً
الخرطوم 7-1-2018م(سونا)- أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقراً عند 4202.423 نقطة .
ومقارنه بتداول اليوم مع تداول يوم الخميس فقد شهد هذا اليوم إرتفاع حجم التداول من 21.302.659 إلي 97.442.374 جنيها بنسبة إرتفاع بلغت 357.4% .وإرتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 40.501 إلي 204.018 ورقة بنسبة ارتفاع بلغت 403.7% .وإنخفض عدد الصفقات المنفذة من 70 صفقة إلي 62 صفقة بنسبة إنخفاض بلغت (11.43)% .
وشهدت حركة الأسعار في قطاع البنوك وشركات الإستثمار إستقرار سعر كل من بنك الثروة الحيوانية عند 0.08 قرش و بنك النيل للتجارة والتنمية عند 0.95 قرش. وفي قطاع الاتصالات والوسائط إستقر سعر مجموعة سوداتل للإتصالات المحدودة عند 3.85 جنيه. وفي قطاع الشهادات الإستثمارية إرتفع سعر 11 إصدارات، واستقر سعر 5 إصدارات و إنخفاض سعر إصدارة واحدة من جملة 17 إصدارة تم تداولها اليوم.

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