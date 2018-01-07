مجلس الوزراء يشيد بجهود مصرف الإدخار في إنفاذ مشروع الحكومة الإلكترونية

الخرطوم 7-12-2018م (سونا) - أشادت لجنة القطاع الإجتماعي والثقافي التابعة لمجلس الوزراء القومي بجهود مصرف الإدخار والتنمية الاجتماعية المتصلة بإستخدام أفضل الوسائل التقنية لتقديم خدماته المصرفية لعملائه بجانب بيئة العمل الملائمة لكل الفئات التي يتعامل معها المصرف .

وأشادت دكتورة تهاني عبدالله عطية وزيرة الاتصالات خلال زيارة اللجنة للمصرف ظهر اليوم بالبنية التحتية التي يستخدمها المصرف في مجال الاتصال بفروعه وتقديم الخدمات المصرفيه لجميع عملائه .

وقالت إن المصرف يستند علي بنية تقنية جيدة في مجال الاتصال بفروعه الـ(62) بكافة ولايات البلاد.

وقالت إن بنك الادخار يقوم على بنية تقنية مميزه في مجال تقنية المعلومات علي الرغم من انه يتعامل مع فئات مختلفة من العملاء .

ويعتمد عمل المصرف علي التقنية بشكل مباشر مشيرة الى أن المصرف يستخدم في تعاملاته كافه التطبيقات المتمثلة في الموبايل والانترنت المصرفي وتطبيق خدمة الدفع عبر الموبايل المعروف اختصارا باسم (إدخارك ) والفيديو كونفرنس للتواصل مع فروعه بجانب مختلف التطبيقات التفاعليه مشيدة بالربط الشبكي الموجود بالمصرف.

كما أشارت الى ان طبيعة العمل بالمصرف تدعم بقوة جهود الدولة الرامية لتطبيق الحكومة الالكترونية وبرنامج إصلاح الدولة مؤكدة ان الموقع الالكتروني للمصرف يدفع بشكل كبير في تمكين نظام الحكومة الالكترونية على أرض الواقع .

ومن جانبها قالت الاستاذة اسيا محمد عبدالله وزيرة التربية والتعليم العام عضو اللجنة إن مصرف الادخار ظل يقدم خدماته لكافة قطاعات المجتمع وأن التعليم يعد واحدا من المجالات التي استفادت كثيرا من الخدمات التي يقدمها المصرف مشيرة الي توقيع وزارتها اتفاقية اطارية مع مصرف الإدخار لتمويل مشروعات تهيئة وتطوير البيئة المدرسية المتمثله في الاجلاس وطباعة الكتاب المدرسي .

وذكرت أن المصرف كان له دور كبير في إنجاح التقديم والتسجيل الالكتروني للجامعات بالاضافة الى التقديم للشهادة السودانية والعربية .

وقالت الاستاذة مشاعر الدولب وزيرة الضمان والتنمية الاجتماعية إن مصرف الادخار يعتبر واحدا من أهم أذرع الدولة فيما يتعلق بإنفاذ سياسات الدولة في المجال الاجتماعي موضحة انه ظل يقدم منتجات مصرفية بالتركيز على المنتجات الادخارية التي ساهمت في انجاح برامج الدولة في عدد من المجالات ذكرت منها توزيع الدعم الاجتماعي والتمويل الأصغر وكافة مشروعات التنمية الاجتماعية .

الى ذلك قال الاستاذ الزين الحادو مدير عام مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية إن مصرف الادخار يتعامل مع أكثر من 60%من عملاء الجهاز المصرفي بالبلاد من كافة فئات المجتمع موضحا أنه يستخدم أحدث التقنيات المصرفية في تقديم تلك الخدمات مبينا أن 24% من حجم السحوبات التي تتم عبر محول القيود القومي تتم من خلال مصرف الادخار مضيفاً أن 42% من البطاقات المصرفية في البلاد تم إصدارها عبر مصرف الادخار وذكر أن الموقع الالكتروني للمصرف يتيح للعملاء العديد من الخدمات وعلى رأسها خدمة التقديم للتمويل الالكتروني .

يذكر أن مصرف الادخار كان قد فاز بجائزة التقنية المصرفية المقدمة من اتحاد المصارف برعاية رئاسة الجمهورية بالاضافة الى عدد من الجوائز المشابهة محليا ودولياَ من مؤسسات معروفه بمافيها البنك الدولي.

س ص