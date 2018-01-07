معتمد الواحة بشمال دارفور يجدد أنه لا تهاون مع كل من يسعى لزعزعة أمن واستقرار المواطنين

ا لفاشر في 7ـ1ـ2017م (سونا) - وقف معتمد محلية الواحة بولاية شمال دارفور حسن محمد حسن تريبو على سير العمل في المنشآت التنموية بمنطقة الزرق التابعة للمحلية.



وأشاد المعتمد لدى مخاطبته مواطني المنطقة بجهودهم ووقوفهم مع برامج المحلية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، و اكد مضي الحكومة في بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، و انه لا تهاون مع كل من يسعى لزعزعة أمن واستقرار المواطنين.



ودعا علي عبد الله جاد الله مدير تعليم الأساس بمحلية الواحة الجميع إلى الاهتمام بالتعليم باعتباره المخرج الوحيد من جميع الابتلاءت التي شهدتها دارفور، بجانب أنه يمثل السبيل الامثل للتنمية والاستقرار.



وأكد أمين الاتحادات والروابط الطلابية بالاتحاد العام للطلاب بالولاية سامي عبد الحميد في اللقاء أهمية دعم الاتحاد لكافة برامج المنطقة في المجال التعليمي، و ان الاتحاد على استعداد للمساهمة في فتح مراكز محو الأمية بالمحلية.



وكان الشيخ حسن بليلة مهدي ممثل الإدارات الأهلية تحدث في مستهل اللقاء مرحبا بالمعتمد في المنطقة، و قال أنها تؤكد اهتمام الدولة بقضايا المواطنين، معلنا وقوف جميع مواطني منطقة الزرق مع برامج المحلية خاصة ما يتصل منها بحفظ الأمن وجمع ضريبة القطعان.