توقيع مذكرة تفاهم لوحدة العدل والمساواة



الخرطوم في 7-1-2018م(سونا)- وقع اليوم حزب العدل والمساواة القومي وحركة العدل و المساواة السودانية والعدل والمساواة المجموعة الاصلاحية رهائن بامينا المنشقين عن حركة العدل والمساواة جناح دبجو وقعوا على مذكرة تفاهم لتوحيد الحركة و لتكملة مسيرة العمل السياسي بالاضافة الي تنسيق المواقف في القضايا الوطنية وتوحيد فصائل ومجموعات حركة العدل والمساواة في تنظيم سياسي واحد .

وقال التوم سليمان محمد رئيس العدل والمساواة القومي في منبر (سونا) اليوم إن المذكرة تهدف لإعادة تنظيم الحركة بعد الانشقاقات والتشظي الذي مرت بة داعيا الفصائل والحركات المنشقة عن الحركة للانضمام إلى المذكرة وقال انها مفتوحة لكل من يرغب في التوقيع عليها مشيرا الى ان المذكرة غطت حتى الآن 14 ولاية ونسعى إلى تعميمها في كل الولايات.

وتوقع التوم أن يدخل الحزب الجديد في شراكات سياسية مع الأحزاب الأخرى الكبيرة للمسارسة العمل السياسي ولا سيما انتخابات 2020.

وأبان التوم أن الخلافات مع حركة دبجو كانت في كيفية تنفيذ اتفاقية الدوحة.

من جانبة قال عبد الرحمن إبراهيم بنات رئيس حركة العدل والمساواة السودانية إن الاتفاق جاء تأكيدا واعتمادا لمبدأ الحوار كاساس لحل القضايا الوطنية مؤكدا سعيهم لتوحيد جميع فصائل الحركة، مبينا أن مذكرة التفاهم بمثابة إصلاح سياسي لتحقيق المشاركة الفاعلة للسلطة وإحداث التنمية والتطور المنشود داعيا إلى أهمية زيادة الإنتاج من خلال الاستقرار الأمني والسياسي، مؤكدا أن الاتفاق كان نتاجا لإيماننا بمبادئ وأهداف حركة العدل والمساواة داعيا الى اسراع الخطى في تنفيذ توصيات الحوار الوطني لتحقيق تطلعات الشعب السوداني .

واستعرض دكتور إبراهيم موسى زريبة رئيس مجموعة رهائن الاصلاحية بحركة دبجو مسيرة الحركة وخطوات تنفيذ اتفاقية الدوحة التي بموجبها تم إبعاد كثير من عناصر الحركة، مشيرا إلى أن الاتفاق انطلاقا من القناعات الراسخة بضرورة توحيد المبادئ والأهداف لجعلها واقعا معاشا يعيشه الشعب وهي استشعار للمسؤولية الوطنية. معربا عن أمله أن تحذو الأحزاب الأخرى حذوهم في توحيد فصائلهم من أجل رفعة الوطن .

ف ع

