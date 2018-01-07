رومانيا لن تنقل سفارتها إلى القدس

بوخارست 7-1-2018م( وكالات ) ــ أعلنت رومانيا، أمس السبت، أنها لن تنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وفق بيان أصدرته الرئاسة الرومانية، نُشر على موقعها الإلكتروني الرسمي.

وأضاف البيان: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحث هاتفيا مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، قضية نقل سفارة بلاده في تل أبيب إلى القدس، بعدما امتنعت رومانيا عن التصويت على مشروع قرار يرفض تغيير الوضع القانوني للقدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر العام الماضي.

وبحسب وكالة "بترا"، أوضح البيان أن الرئيس الروماني، أكد في الاتصال الهاتفي ضرورة حل الأزمة بين إسرائيل وفلسطين ضمن الأطر السلمية.

وأشار يوهانيس إلى أن "القرار الذي قبلته 128 دولة في الاجتماع الطارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة، بيّن أنه من الضروري تجنب إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، وزيادة الجهود الدولية من أجل تحقيق سلام دائم وشامل وعادل في الشرق الأوسط".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أقرت في 21 ديسمبر الماضي قرارا يرفض القرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.