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غرب دارفور تستضيف مؤتمر العلاقات الحدودية بين السودان وتشاد فى الاسبوع الثالث من فبراير

التاريخ : 07-01-2018 - 02:36:00 مساءً
الخرطوم 7-1-2018م (سونا)- تستضيف مدنية الجنينة بولاية غرب دارفور فى الاسبوع الثالث من فبراير المقبل مؤتمر العلاقات الحدودية بين السودان وتشاد بتشريف رئيس الجمهورية المشير عمر البشير رئيس الجمهورية والرئيس التشادي ادريس ديبي .
واطمان نائب رئيس الجهمورية حسبو محمد عبد الرحمن خلال ترؤسة الاجتماع التحضيري للمؤتمر اليوم .بالقصر الجمهوري على كافة الترتيبات لانعقاد المؤتمر
وقال دكتور فيصل حسن ابراهيم وزيرديوان الحكم الاتحادي فى تصريحات صحفية ان الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سيخاطبها كل من نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن ورئيس الوزراء التشادي ، فيما سيخاطب الجلسة الختامية للمؤتمر كل من المشير عمر البشير رئيس الجمهورية والرئيس التشادي ادريس ديبي
واضاف الوزير فيصل ان المؤتمر سيناقش ثلاث اوراق عمل تتناول, تجربة القوات المشتركة بين البلدين ، والعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بجانب ورقة حول العلاقات الثقافية والاجتماعية والاعلامية لافتا الى انه تم تكوين عدد من اللجان للإعداد للمؤتمر.
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