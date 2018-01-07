والي كسلا يلتقي وفد الشركة السودانية للموارد المعدنية



كسلا في 7-1-2018م (سونا) - بحث الاستاذ آدم جماع ادم والي ولاية كسلا لدي لقائه اليوم بوفد الشركة السودانية للموارد المعدنية برئاسة هاشم معاوية عبد الملك مديرادارة التنسيق والمتابعة بالشركة بحضور وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة معتصم محمد أبكر، بحث سبل التنسيق بين الولاية والشركة في تنفيذ اعمال الشركة بمربع التعدين المخصص للولاية (جي ــ اس ـ5 ) والدخول في مرحلة انتاج الذهب من خلال استمرارالتعاون والتنسيق بين الجانبين .

واشار وزير المالية رئيس مجلس التعدين بالولاية الي الفوائد الايجابية من دخول وعمل الشركات للولاية في مجال التعدين مستعرضا الجوانب التي تم الاتفاق عليها مع وفد الشركة للدفع بالعمل بمربع التعدين لمرحلة الانتاج كما رحب الوالي بوفد الشركة السودانية للموارد المعدنية الزائر للولاية واهمية تنظيم العمل التعديني من خلال دور الشركات ومدي امكانية مساهمتها في الجوانب الايرادية والاقتصادية من خلال عائد الانتاج بالاضافة للمساهمة في برامج الخدمات علي مستوي مناطق التعدين عبر المسئولية الاجتماعية للشركات العاملة في مجال التعدين بالولاية.

من جانبه اوضح رئيس وفد الشركة ان اللقاء توصل لعدد من التفاهمات للخروج بنتائج ايجابية تنطلق بمرحلة الاستكشاف وخطة الشركة الموضوعة للدخول في مرحلة الانتاج قريبا مؤكدا عزم الشركة وجديتها لتقنين وصناعة الذهب بالولاية.

س ص / ف ع